الخارجية ترسل الوافدين بمهمات خارج البلاد

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الوزارة أرسلت وافدين في مهمات خارجية خاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وجاء في رد للخالد اجابة على سؤال للنائب الدكتور وليد الطبطبائي حول إيفاد الوافدين في مهمات رسمية من عدمه، «نعم أرسلنا وافدين في مهمات رسمية خارج البلاد، وعدد المهمات بلغ 670 مهمة رسمية إلى 89 دولة، وهذه المهمات خاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».

وأوضح الخالد أن هذه المهمات كانت تهدف لحضور اجتماعات وتقييم مشاريع ومتابعتها والقيام بزيارات لها.

والجدير بالذكر أن أكبر عدد مهمات قام بها أحد الوافدين هي 152 مهمة خارج البلاد إلى 65 دولة، وأقل عدد لتلك المهمات قام بها أحد الوافدين وهي 3 مهمات فقط.