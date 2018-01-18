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أبرز عناوين صحف الجمعة:- نواب ينتصرون لحق المرأة بـ «الجيش»..«الاستخبارات» المصرية في عهدة مدير مكتب السيسي.. مرونة في تمويل المشاريع متناهية الصغر.. «نزاهة» تفحص الذمم المالية للضالعين في صفقة «كاراكال»


18/1/2018  الآن- صحف محلية  11:55:11 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- نواب ينتصرون لحق ...
من الجريدة

الجريدة

نواب ينتصرون لحق المرأة بـ «الجيش»

 الإهمال يجهض «مدارس المستقبل»!

 «الاستخبارات» المصرية في عهدة مدير مكتب السيسي

 الانباء

مرونة في تمويل المشاريع متناهية الصغر

 إعلان أسماء مرشحين للتوظيف الخميس المقبل

 الراي

«نزاهة» تفحص الذمم المالية للضالعين في صفقة «كاراكال»

 صباح الخالد: نعم... أرسلنا وافدين في مهمات رسمية

 العاطلون عن العمل... 3479 بلا شهادة مدرسية و3828 يحملون «المتوسطة» و851 «الثانوية»

 


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