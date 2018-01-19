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الفلبين تعلن تعليق إرسال عمالها للكويت


انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات

19/1/2018  الآن - الراي   4:43:25 PM
انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات
قال وزير العمل الفلبيني إن بلاده علّقت اليوم الجمعة، إرسال العمال إلى الكويت بعد شكوى رئيس البلاد من انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن.
 
وقال وزير العمل سيلفستر بيلو، إن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق 'انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات فلبينيات في الخارج'.
 

وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فيليبينيات في الكويت، وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت.

وخلال افتتاح بنك جديد يخدم الفيليبينيين في الخارج الخميس، قال دوتيرتي «نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب». ولم يذكر حالات إساءة معاملة بعينها.

وأضاف «إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا».

وقال دوتيرتي «لا أريد شجارا مع الكويت».

وأضاف «أحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر لأن الكثير من النساء ينتحرن. ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها».



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