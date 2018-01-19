قال وزير العمل الفلبيني إن بلاده علّقت اليوم الجمعة، إرسال العمال إلى الكويت بعد شكوى رئيس البلاد من انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانين منها وأدت إلى انتحار عدد منهن.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو، إن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق 'انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات فلبينيات في الخارج'.