انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات

وقال دوتيرتي إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي مرت بها فيليبينيات في الكويت، وإنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع حكومة الكويت.
وخلال افتتاح بنك جديد يخدم الفيليبينيين في الخارج الخميس، قال دوتيرتي «نصيحتي هي أن نتحدث إليهم. نقر الحقيقة ونبلغهم بأن هذا لم يعد مقبولا وحسب». ولم يذكر حالات إساءة معاملة بعينها.
وأضاف «إما أن نفرض حظرا شاملا أو نجري تصحيحا».
وقال دوتيرتي «لا أريد شجارا مع الكويت».
وأضاف «أحترم قادتها لكن عليهم أن يفعلوا شيئا حيال الأمر لأن الكثير من النساء ينتحرن. ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها».