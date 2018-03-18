الكهرباء: عقد صيانة لمحطة الزور الجنوبية بـ20 مليون دينار

وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في محطة الزورالجنوبية بقيمة 20 مليون دينار.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحفي اليوم إن العقد يتضمن إجراء أعمال الصيانة الدورية والجذرية للمعدات الميكانيكية للوحدات الكهربائية ووحدات التقطير والمساعدات بمحطة الزور الجنوبية.

وأضافت إن العقد يتضمن أيضا استبدال قطع الغيار الاستهلاكية للمعدات لضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات، والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

وذكرت إن تنفيذ أعمال الصيانة ستكون خلال مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ توقيع العقد.