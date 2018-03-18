ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة محتويات المركبات عن طريق الكسر

في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لفرض هيبة القانون وضبط الخارجين على القانون والقضاء على الجرائم بكافة أشكالها، نجحت الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة المركبات عن طريق الكسر ، حيث تعددت بلاغات تعرض المجني عليهم لسرقة محتويات مركباتهم أثناء توقفهم في الساحات الترابية المقابلة لسوق الجمعة بمنطقة الري ومواقف مستشفيات الفروانية والأميري والصباح ومجمع المحاكم بالرقعي والجهراء وسوق المباركية ومنطقة العارضية الصناعية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من مباحث الفروانية للبحث والتحري وبعد جمع الاستدلالات والمعلومات وتكثيف المراقبة حيث اسفرت تلك الجهود عن تحديد المتهم الأول والثاني من احدى الجنسيات العربية وذلك بعد مشاهدتهم في التردد على الاماكن التي تقع بها السرقات، مستغلين زحمة المواقف وكثافة الحضور وانشغال قائدي المركبات في قضاء حوائجهم .

وبعد المراقبة الدقيقة للمتهمين ، تم استيقافهما من قبل رجال مباحث الفروانية وبسؤالهما عن اسباب ترددهما على تلك الاماكن ظهرت عليهما علامات الارتباك والخوف وحاولا الهروب إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهما واصطحابهما إلى مباحث الاندلس وباستجوابهما عن أسباب استمرار ترددهما على هذا الاماكن اعترفوا بارتكابهما للعديد من وقائع سرقة المركبات عن طريق كسر النوافذ وسرقة كل ما هو ثمين وذو قيمة ثم يقومون ببيع المسروقات التي تنوعت ما بين هواتف نقالة ولا بتوب وايباد وساعات وحقائب واوكسسوارات إلى المتهم الثالث وقاما بالإرشاد عنه وعن بعض المسروقات في محل اقامتهما والباقي بمركبة المتهم الثاني؛ وبمواجهة المتهم الثالث بأقوال المتهمين الاول والثاني أقر بصحة أقوالهما إلا أنه انكر معرفته بأنها مسروقة.

وبسؤاله عن المسروقات أفاد بأنه قام بشحن جزء منها إلى بلاده والباقي محتفظ به في مسكنه بمنطقة جليب الشيوخ ، وبالكشف عن المتهمين الثلاثة تبين أنهم مطلوبون لإدارة التنفيذ المدني وبعد الحصول على الإذن القانوني اللازم لتفيش مسكن المتهمين وضبط المسروقات تم العثور على الادوات المستخدمة في كسر نوافذ المركبات وعدد من أجهزة الهاتف النقال والايباد واللابتوب وساعات اليد وحقائب وأجهزة راوتر وإكسسوارات ، هذا وبلغ عدد القضايا التي تم حصرها حتى الآن 17 قضيه عن طريق الكسر وسرقة محتويات مابداخل المركبات.

هذا وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص جاري حصر قضايا سرقة المركبات عن طريق الكسر والمقيدة ضد مجهول بالتعاون مع المخافر في المحافظات.