الإمارات تُقر قانون موازنة 2018 بلا عجز

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، قانونا بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 بلا عجز.

وأوضح قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية، أن مصروفات الموازنة العامة للاتحاد خلال العام الجاري تقدر بنحو 51.38 مليار درهم (14 مليار دولار) وهي أيضا نفس قيمة الإيرادات المتوقعة.

وتزيد موازنة عام 2018 بنحو 5.6 بالمائة مقارنة بموازنة العام الماضي، وفق حسابات 'الأناضول'.

وحسب الجريدة، يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من أول يناير/ كانون ثاني 2018 وحتى 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

والإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.