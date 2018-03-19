نظمتها مؤسسة Relief4Life بفريق تطوعي شبابي

نظمت مؤسسة Relief4Life الخيرية رحلة تطوعية لتوزيع التبرعات في تنزانيا، وذلك في أجواء رائعة ويوم حافل بالأنشطة المتنوعة وبحضور 45 من المتطوعين من 9 دول عربية، حيث انطلقت المحطة الاولى توزيع سلات غذائية بها ما يلزم الاسرة من احتياجاتها الاساسية لمدة اسبوعين .. واستفاد من السَّلات 4500 شخص تقريبًا.

وبعد ذلك توزيع مشاريع تنموية صغيرة ( مكائن خياطة ) لعدد 30 أسرة للمساهمة في دعم الاسر المتعففة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة الاقتصادية لهذه الأسر. والمحطة التالية كانت بالتواجد مع الأطفال والتلاميذ في احدى المدارس التي تعتني بتعليم اللغة العربية وتحفيظ القران مع توزيع المساعدات التعليمية والحقائب الدراسية وألعاب الأطفال واستفاد من المشروع 400 طالب

ثم اكتملت الرحلة بزيارة إحدى مواقع حفر الآبار والذي استلزم من الفريق التطوعي قطع مسافة 4 كيلومترات في مدة ساعة ونصف ذهابا وإيابا سيرًا على الأقدام لعدم وجود طرق ممهدة بين القرى، ونجحت الحملة بجمع تبرعات لعدد 20 مشروع بئر ماء سيتم حفرهم في أماكن بحاجة ماسة لتوفير المياه بها وسيستفيد من الآبار 2500 شخص تقريبًا.