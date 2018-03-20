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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- المبارك: بلادنا تعيش نضجاً مع الاستثمار الأجنبي.. 25 ألف قيد ونقل انتخابي في «الأمة».. خلاف نيابي حول ديوان حقوق الإنسان.. رمضان... بلا فيلبينيات


20/3/2018  الآن- صحف محلية  11:48:14 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- المبارك: بلادنا ...
من الجريدة

 

الجريدة

المبارك: بلادنا تعيش نضجاً مع الاستثمار الأجنبي

 25 ألف قيد ونقل انتخابي في «الأمة»

 ترامب يستقبل بن سلمان: العلاقات أفضل من أي وقت

 الانباء

خلاف نيابي حول ديوان حقوق الإنسان

 «الصحة»: إضافة خدمات جديدة إلى «عافية» قريباً

 الراي

رمضان... بلا فيلبينيات

 «القوى العاملة» انتهت من وضع معايير 100 مهنة للوافدين

 الروضان باقٍ وزيراً للشباب وتبعية «هيئة الرياضة» للجبري

 النهار

الصبيح: إجراءات للحد من زيادة أعداد ذوي الإعاقة

 الحكومة سحبت قانون الاقتراض

 


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