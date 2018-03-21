تلاعب فاضح بالأسعار بين جمعيتي اليرموك والفحيحيل

في موقف لافت، ويناقض ادعاءات اتحاد الجمعيات التعاونية من جهة، وعدم قدرة وزارة التجارة على المراقبة في ما يتعلق باسعار السلع ومنها المواد الغذائية، تلقت شكوى من مواطن تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل واستهتار بالنظم والقوانين المتعلقة بالأسعار على حساب المستهلكين في الدولة. حيث جاءت شكوى المواطن لتكشف عن فرق سعر سلعة غذائية بين جمعيتي اليرموك والفحيحيل لذات المنتج- كما هو موضح أعلاه في الصورة-، حيت يتبين فرق السعر لما يقارب الضعف، لتكون في جمعية اليرموك سعر القطعة 790 فلساً ، وفي جمعية الفحيحيل وصلت إلى دينار ومائتي فلس.

واستغرب المواطن في شكواه خلال حديثه من من هذا الإستهتار والتلاعب في الأسعار دون وجود أي مراقبة للأسعار، على حد قوله، ومشيراً إلى نفي سابق من اتحاد الجمعيات التعاونية قبل أيام بهذا الصدد، واستذكر المواطن ما قاله الإتحاد قبل أيام من ان حتى المنتجات غير الخاضعة تكون عليها مراقبة من لجنة خاصة.

وكان اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، نفى مطلع الأسبوع الجاري- الأحد الماضي- صحة ما يتم تداوله بشأن اختلاف أسعار بعض المنتجات في الجمعيات، مؤكدا انه لم يصدر أي تعميم يتعلق بزيادة الأسعار خلال العام ونصف العام الماضي.

وقال رئيس الاتحاد علي الكندري، إن أسعار المنتجات المتوفرة في الجمعيات التعاونية 'ثابتة' باستثناء المنتجات غير الخاضعة له، وأضاف الكندري أن الاتحاد يقوم بعمل موازنة دورية للأسعار وأنه لن يسمح بأي زيادة فيها، مبينا أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة أسعار المنتجات الخاضعة وغير الخاضعة في الاتحاد لوقف أي زيادة تطرأ من قبل أي شركة.