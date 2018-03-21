القضاء الفرنسي يتهم الرئيس الأسبق بالفساد

وضع القضاء الفرنسي الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق بتهمة الفساد.

وكانت الشرطة القضائية الفرنسية أوقفت احترازياً، صباح الثلاثاء، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للاستماع لأقواله في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007 والتي فاز على إثرها بالرئاسة، حسب ما أكدته مصادر قضائية.

قال مصدر مطلع في وقت سابق إن محققين فرنسيين انتهوا من استجواب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الأربعاء، ويدرس قضاة إن كانوا سيفتحون تحقيقا رسميا في مزاعم بتمويل حملته بشكل غير مشروع.

وجرى استجواب ساركوزي لليوم الثاني الأربعاء من الشرطة التي تحقق في مزاعم أن حملته تلقت تمويلا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وهذا ثاني تحقيق كبير مع ساركوزي الذي يواجه أيضا اتهامات بتجاوز الإنفاق بشكل غير قانوني خلال حملة إعادة انتخابه في 2012 والتي باءت بالفشل.