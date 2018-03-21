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أبرز عناوين صحف الخميس:- «ملتقى الاستثمار» يناقش الأوضاع الاقتصادية.. النواب يقرون «التجنيس» ويطيّرون النصاب.. محمد بن سلمان يبحث في واشنطن عملية السلام والحرب في اليمن.. الحجرف: 40 في المئة هدراً... في الإنفاق الحكومي


21/3/2018  الآن- صحف محلية  11:51:40 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «ملتقى الاستثمار» ...
من الجريدة

 

الجريدة

«ملتقى الاستثمار» يناقش الأوضاع الاقتصادية

 النواب يقرون «التجنيس» ويطيّرون النصاب

 زيادة رسوم الإقامة بين 50 و100% في مراحلها النهائية

 الانباء

الغانم: تنفيذ برنامج «الإصلاح الاقتصادي».. خجول ومتردد

 محمد بن سلمان يبحث في واشنطن عملية السلام والحرب في اليمن

 الراي

الحجرف: 40 في المئة هدراً... في الإنفاق الحكومي

 الغانم: على من يدّعي أنه اشتكى عليّ وليس الكويت الذهاب إلى مخفر الضاحية أو الصالحية

 دوتيرتي يتأخر... «بسبب الكويت» عن حفل تخرج الشرطة الفيلبينية

 النهار

«المالية»: 2.5 مليار دينار عجز الميزانية في 11 شهراً

 9800 وحدة بديلة لساكني الصليبية وتيماء

 


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