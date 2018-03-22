'الأرصاد': طقس عطلة نهاية الأسبوع حار نسبيا

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن الطقس في البلاد يكون حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.



وأضاف القراوي اليوم الخميس أن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي تظهر معه بعض السحب المتفرقة ويتقدم تأثير منخفض السودان يزيد كميات السحب مع نشاط في الرياح.



وأوضح أن الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج وارتفاعه ما بين 3 و5 أقدام.



وذكر أن الطقس ليلا يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.



وعن الطقس غدا الجمعة بين أنه يكون حارا نسبيا نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج وارتفاعه ما بين 3 و5 أقدام.



وتابع أن الطقس ليل الغد يكون معتدلا والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 6 و18 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.



وحول الطقس السبت أفاد القراوي بأنه يكون حارا نسبيا نهارا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه مابين 2 و6 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.