ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيباً على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتراض قائد مركبة للدورية المرورية الثابتة أثناء قيامها بضبط الوانيت الذي كان يقوم بأعمال الرعونة والاستهتار أمام قاعة أفراح بمنطقة الصباحية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا برجال مباحث محافظة الأحمدي تمكنوا من ضبط المركبة وقائدها، كما تم ضبط الوانيت وجاري البحث عن قائده الذي لاذ بالفرار وتم تحرير قضية رقم 63/2018 بحق قائد وتوجيه تهم إتلاف وإهانة موظف أثناء تأدية مهام عمله.

وأضافت الإدارة أنه تم أيضاً ضبط عدد من الأشخاص الذين وقعت منهم تجاوزات ضد دورية الشرطة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، والأجهزة الأمنية المختصة تطبق القانون على الجميع بحزم وبمسطرة واحدة.