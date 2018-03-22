الجبير: نتعاون مع أمريكا لاحتواء إيران.. وحرب اليمن فرضت علينا وحلها بالمسار السياسي

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في احتواء إيران، موضحًا أن النفوذ الإيراني ووجود الميليشيات الشيعية في سوريا يعرقلان الحل السياسي.

وأضاف 'الجبير' في مؤتمر صحفي من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التعاون الأمني والعسكري بين السعودية وأمريكا يعود لعقود طويلة.

وأشار عادل الجبير إلى أن المأساة في سوريا أثرت على حياة الملايين والحل يكمن في عملية انتقال سياسي، مضيفًا أن الحرب في اليمن تم فرضها على السعودية ولم تخترها المملكة بإرادتها، مستطردًا :' ميليشيات الحوثي على علاقة بإيران وانقلبت على العملية السياسية في اليمن، ويخسرون المزيد من الأراضي في اليمن كل يوم'.

وتابع: 'إيران هي المشكلة الكبرى في المنطقة وهي مصدر الإرهاب والتطرف، وعانينا من تدخلاتها منذ ثورتها عام 1979'، موضحًا أن الاتفاق النووي معها يحتاج لتعديل آليات التفتيش.