وزير الصحة السابق الجارالله يستعرض بمؤتمر عالمي قواعد عمليات السمنة

قال وزير الصحة الكويتي الاسبق الدكتور محمد الجارالله اليوم الجمعة ان الكويت احد اكثر دول العالم التي تشهد اجراء عمليات لمعالجة السمنة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الاجماع الدولي حول الأطر والقواعد لعمليات السمنة في العالم المنعقد حاليا بالعاصمة الهندية.

وقال الجارالله ان دولة الكويت تعتبر احد اكثر دول العالم بعدد عمليات السمنة وتقدمها نظرا لارتفاع معدل السمنة وتوفير الامكانات كالأجهزة والتقنيات الحديثة بالاضافة الى الجراحين المهرة في هذا المجال وبأعلى المقاييس العالمية.

وأكد الجارالله وهو ايضا رئيس الجمعية الخليجية لجراحة السمنة ان للجراحين الكويتيين حضورا متميزا ومشاركة علمية في أروقة المنتديات الدولية.

وأضاف الجارالله الذي أدار الندوة الرابعة في المؤتمر والتي تحدثت عن عمليات تخطي الامعاء قديما وحديثا ما لها وما عليها ان الاجتماع جاء اثر صيحات تعالت في مختلف مستشفيات العالم منذ فترة طويلة لوضع قواعد قياسية لعمليات السمنة الحديثة بمشاركة اقطاب ومقترعي جراحات السمنة الحديثة وروادها في قارات العالم.

ويتناول المؤتمر الذي يختتم أعماله يوم غد السبت قضايا تتعلق ببحث واستقصاء كل عملية على حدة ما لها وما عليها ولمن تصلح ولا تصلح وما اثارها الجانبية.

ويستعرض المشاركون جميع الابحاث والدراسات المحكمة في ثماني ندوات منفصلة يتم التصويت في نهايتها على افضل السبل لتقديم جراحات السمنة الحديثة للمرضى.

وبعد حصاد النتائج ترصد المحصلة بتقرير الاجماع الدولي الذي سيكون المرجعية النهائية للجراحين حول العالم.

وذكرت مؤسسة (موهاك) للتدريب التي تنظم الفعالية ان اكثر من 100 جراح وطبيب واختصاصي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية يشاركون في المؤتمر.