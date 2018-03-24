العسعوسي: حريصون على بناء وتأهيل كوادر وطنية متميزة

أفاد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بأن الهيئة تحرص على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في شتى المجالات والاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية في عامل التقنيات الحديثة وخاصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتي تتميز بها الهيئة من خلال برنامج كويت فايندر وانظمة البيانات الكبيرة المستخدمة في الهيئة.

حيث قامت الهيئة بإيفاد عدد من الطاقات الشبابية الوطنية بالهيئة لعرض تجربة الهيئة الرائدة في تطوير البيانات الكبيرة وذلك في مؤتمر (Elastic ON) للبيانات الكبيرة وتقنياتها والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو خلال المدة من 27 فبراير إلى 1 مارس بمشاركة أكثر من 5000 مختص، حيث استعرضت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجربتها في هذا المجال وتبادلت الخبرات في الحقل التكنولوجي الجديد مع كبار المختصين في عالم البيانات الكبيرة .

وتعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية من أول الجهات الحكومية التي قامت بتطبيق تقنيات البيانات الكبيرة وتعلم الآلة وذلك منذ أكثر من عامين من خلال مشروع إنشاء خريطة الازدحام المروري، حيث كانت دولة الكويت من الدول الرائدة على مستوى العالم والتي تقوم بتوفير هذه الخدمة كخدمة حكومية.

ومن جانب آخر، قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمشاركة في مؤتمر مطوري نظم المعلومات الجغرافية والذي أقيم مؤخرا في مدينة بالم سبرينجز في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 3000 مطور وخبير واختصاصي في مجال تطوير نظم المعلومات الجغرافية خلال الفترة من 6 مارس الى 9 مارس 2018.