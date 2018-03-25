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أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة ترفع مصروفات الميزانية 7.5% إلى 21.5 مليار دينار.. حلم الجزر و«الحرير» أصبح حقيقة.. 8 معطيات رفعت سقف الإنفاق إلى 21.5 مليار دينار.. عجز الميزانية ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار


25/3/2018  الآن- صحف محلية  12:07:50 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة ترفع مصروفات ...
من الجريدة

 

الجريدة

الحكومة ترفع مصروفات الميزانية 7.5% إلى 21.5 مليار دينار

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 الانباء

حلم الجزر و«الحرير» أصبح حقيقة

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 الراي

8 معطيات رفعت سقف الإنفاق إلى 21.5 مليار دينار

 «لجنة العمالة المنزلية» تطلب تثبيت الأسعار... والحكومة ترفض

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عجز الميزانية ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار

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