الإطفاء تحذر من موجة غبار بالبلاد

تهيب ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بالمواطنين والمقيمين الى اخذ الحطية والحذر وخصوصاً مرتادي المناطق البحرية والبرية لنشاط متوقع في الرياح الجنوبية التي قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ ساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة ، كما دعت الإدارة مرتادي البحر الى متابعة الحالة الجوية عن طريق موقع ادارة الأرصاد الجوية ووسائل الإعلام للتعرف على حالة الجو والإطلاع على الإرشادات الخاصة في مثل تلك الحالات التي ينبغي معها مراعاة عدم الخروج للرحلات البحرية والعودة الى اليابسة أو الإحتماء في الجزر لحين إستقرار الحالة الجوية.

وأكدت الإدارة بأن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات رفعت جهوزيتها واتخذت كافة الإستعدادات للتعامل مع البلاغات الطارئة والإنسانية على هاتف الطوارئ 112.