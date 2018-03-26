وافدة ودعت الحياة قفزاً.. هرباً من النيران

لقيت امرأة مصرعها وأصيب اثنين من رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق عمارة في منطقة جليب الشيوخ.

وفي التفاصيل سارعت فرق الإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية والإنقاذ الفني الى حريق نشب في الطابق السادس في عمارة مكونة من عشرة طوابق ، وعلى أثر الحادث قامت إمرأة بإلقاء نفسها من الطابق السابع لتلقى مصرعها على الفور ، فيما أصيب اثنين من رجال الإطفاء بحروق في اليد عند تعاملهم مع الحادث.

هذا وتمكن رجال الإطفاء من سيطرتهم على الحريق وإخماده بعد إنقاذ جميع سكان العمارة المحتجزين ، وجاري حالياً التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت الى وقوع الحادث.

تواجد في الموقع مدير اطفاء محافظة الفروانية المقدم احمد الرشيدي ورئيس مركز اطفاء جليب الشيوخ المقدم نواف الشافي ورئيس مركز اطفاء العارضية المقدم فيصل العمران.

كما حضر الى الموقع بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية.