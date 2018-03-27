بوشهري: قياديين حاليين وسابقين إلى مكافحة الفساد

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، إحالة واقعة وجود عجز في عهدة الطوابع البريدية في أرشيف الوزارة، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن الوزارة أجرت تحقيقا إداريا تبين على إثره وجود شبهة جريمة اعتداء على المال العام.

وقالت بوشهري، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بعد انتهاء الجرد السنوي في قسم أرشيف طوابع قطاع البريد تبين وجود عجز في عهدة الطوابع ومن بينها طوابع نادرة وقيمة، لافتة الى أن عهد الطوابع تعد بمثابة العهد المالية، الى جانب القيمة المعنوية التراثية للطوابع القديمة التي لا تقدر بثمن والتي توثق تاريخ الكويت في مختلف المراحل الزمنية.

وأوضحت بوشهري أن البلاغ المقدم إلى هيئة مكافحة الفساد تضمن إحالة قياديين وموظفين حاليين وسابقين مسؤولين عن عهدة الطوابع البريدية للتحقيق معهم في الواقعة، مشددة على أن الوزارة لن تتوانى عن إحالة أي قيادي أو موظف الى جهات التحقيق وذلك للحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسببين.

وأكدت بوشهري على أن مواجهة الفساد وأسبابه أولوية حكومية، وفي ظل توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمواجهة مظاهر الفساد والحفاظ على خزينة الدولة ومحاسبة كل من يتسبب في المساس بالأموال العامة، لافتة إلى أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يتسبب في التجاوز على القوانين مهما كان منصبه.