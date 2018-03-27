15 مليون دينار لتطوير البنية التحتية في بنغلاديش

تم اليوم في مدينة دكا التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية بنغلادش الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 15,000,000 دينار

كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية الحضرية . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى

وقد وقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية بنغلادش الشعبية السيد / قاضي شفيكول عظم – وكيل وزارة المالية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ حمد سليمان العمر – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع سعادة السفير/ عادل محمد حيات – سفير دولة الكويت لدى جمهورية بنغلادش الشعبية ، والسيد/ وليد شملان البحر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق .

يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بنغلادش عن طريق تحسين مستوى ونوعية المرافق المدنية في مناطق المشروع وتحسين نوعية الحياة للسكان وبالتالي المساهمة في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الحضرية وتعزيز الحراك الإقتصادي لسكان 53 بلدية صغيرة ومتوسطة في بنغلادش .

يتكون المشروع من أعمال التنفيذ اللازمة لتطوير البنية التحتية الحضرية والتي تشمل تشييد طرق ، وقنوات طولية سطحية وعبارات عرضية وجسور لتصريف المياه ، ومظلات لركاب النقل العام على الطرق ، ومراحيض عامة ، ومظلات أسواق للخضروات والمنتجات الزراعية ، وحدائق عامة وملاعب للأطفال ، وتوريد وتركيب انارة للطرق ، وتجهيز مكبات للنفايات الصلبة ، وتوريد وتركيب صناديق للقمامة ، وتوريد مركبات دون موتور لنقل النفايات ، والخدمات الاســـتشارية اللازمة لإعداد التصاميم الهندسية ، ووثائق العطاء ، وللإشراف على تنفيذ المشروع ، وإدارة لتنفيذ المشروع ، ودعم مؤسسي يشمل توريد مركبات حقلية ، ودراجات نارية ، وأجهزة حاسوب ، وآلات تصوير مستندات ، وأجهزة فاكس ، بالإضافة إلى تدريب للكوادر الفنية بقطاع الحكومة المحلية ، والادارة الهندسية بالحكومة المحلية ، وبالبلديات التي سوف تقوم بإدارة تنفيذ المشروع . ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في نهاية عام 2021 .

تقدر التكاليف الإجمالية للمشروع بما في ذلك الضرائب والرسوم والفوائد أثناء التنفيذ بحوالي 9,931 مليون تاكا ، أي ما يعادل حوالي 37 مليون دينار كويتي ، منها حوالي 5,790 مليون تاكا ، أي ما يعادل حوالي 21.56 مليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية ، وهو ما يمثل حوالي 58% من إجمالي التكاليف . وسيغطي قرض الصندوق حوالي 40.6% من إجمالي تكاليف المشروع ، بينما إلتزمت حكومة بنغلادش بتغطية باقي تكاليف المشروع .

وتبلغ مدة القرض 22 سنة بما فيها فترة إمهال قدرها 5 سنوات ، ويتم سداد القرض على 34 قسطاً نسف سنوي يستحق الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه سداد فوائد أو تكاليف أخرى على القرض بعد انتهاء فترة الإمهال المشار إليها . أما الفائدة على القرض بواقع 1.5% سنوياً يضاف إليها 0.5% سنوياً لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض .

وبتوقيع هذه الإتفاقية فسيكون عدد القروض التي قدمها الصندوق لجمهورية بنغلادش الشعبية 24 ، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى جمهورية بنغلادش الشعبية 23 قرضاً . بلغت قيمة هذه القروض حوالي 166.21 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 556.1 مليون دولار أمريكي ، كما قدم الصندوق ثلاث معونات فنية بلغت قيمتها حوالي 423 ألف دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 1,44 مليون دولار أمريكي وذلك لتمويل دراسات مشاريع في قطاع النقل ، كما أشرف الصندوق على منحة دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة المخصص لمساعدة الدول الإسلامية في جهودها الرامية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي لشعوبها في الغذاء .