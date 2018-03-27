وقع اتفاقية قرض بمبلغ 8 مليون دينار مع جيبوتي

تم اليوم في جيبوتي التوقيع على إتفاقية القرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 8,000,000 دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 27.2 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء بطاقة الحرارة الأرضية بسعة 15 ميغاوات . كما تم توقيع على إتفاقية المشروع بشأن ترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ومؤسسة جيبوتي لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية التي تقوم بتنفيذ المشروع ، ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

تم توقيع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية جيبوتي من قبل معالي السيد/ الياس موسى دواله – وزير الاقتصاد والمالية ، في حين تم التوقيع على إتفاقية المشروع نيابة عن مؤسسة جيبوتي لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية من قبل السيد/ قياد موسى أحمد ، المدير العام للمؤسسة المذكورة . بينما وقع على إتفاقيتي القرض والمشروع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب مدير عام الصندوق .

يهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في جيبوتي ، والحد من إنقطاع الخدمات الكهربائية ، وتقليص إستيراد الوقود والكهرباء من الخارج ، وذلك من خلال إنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية من خلال إستخدام الثروات المحلية المتجددة . كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من الملوثات الناجمة عن المحطات الحرارية التي تستخدم الوقود الإحفوري .

يشمل المشروع من حفر حوالي 10 آبار لإنتاج البخار ومياه الراجع ، وإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية بسعة حوالي 15 ميجاوات في موقع جللا كوما (المرحلة الأولى) التي تبعد حوالي 120 كيلو متر غرب العاصمة جيبوتي في منطقة بحيرة عسل . وسوف يتم ربط محطة التوليد الجديدة بالشبكة المركزية بواسطة خط نقل هوائي جهد 230 كيلوفولت وبطول حوالي 2 كيلومتر . كما يشتمل على الخدمات الإستشارية . وفيما يلي مكونات المشروع الرئيسية :

أولاً : منشآت إنتاج البخار

أعمال التجهيزات الأولية مثل إنشاء الطريق المؤدي لموقع المشروع ومد أنابيب المياه .

2. توريد وأعمال والإختبارات الضرورية لحفر حوالي 10 آبار على أعماق تتراوح من 600 إلى 1200 متر ، منها ثمانية آبار إنتاج بخار وبئرين حقن مياه الراجع مع جميع الوصلات والمعدات والأجهزة اللازمة .

3. توريد وتركيب أنابيب نقل مياه الراجع من المكثفات ومضخات الحقن مع جميع مستلزماتها من وصلات وصمامات .

4. توريد وتركيب وإختبار أجهزة فصل المياه من البخار مع جميع مستلزماتها الأساسية .

ثانياً : منشآت توليد الكهرباء

تشمل توريد وتركيب وإختبار 3 وحدات لتوليد الكهرباء سعة كل منها حوالي 5 ميجاوات مع المستلزمات الضرورية لربط المحطة بالشبكة الكهربائية ، وقطع الغيار اللازمة وجميع المكملات الضرورية الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية ونظام التحكم والقياس .

ثالثاً : الخدمات الإستشارية

تشمل خدمات إعداد وثائق المناقصات والمساعدة في تحليل العروض والإشراف على تنفيذ المشروع والمشاركة في الإختبارات في بلد المصنع وإعداد برامج التدريب لتطوير قدرات الكوادر المحلية . كما تشمل إعداد دراسة المردود البيئي والإجتماعي للمشروع .

يتوقع أن ينتهي تنفيذ أعمال المشروع في نهاية عام 2021 .

وبالموافقة على هذا القرض ونفاذة سيكون القرض الخامس عشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية جيبوتي ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق 14 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات

مختلفة ، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 78.2 مليون دينار كويتي سحب منها حتى تاريخ 20/03/2018 حوالي 62 مليون دينار كويتي ، سدد منها حوالي 24 مليون دينار كويتي . كما قدم لها الصندوق عدد خمس معونات فنية إحداها أصبحت في حكم المنحة بقيمة حوالي 1.23 مليون دينار كويتي لتمويل إعداد دراسة عن مشروعات التنمية الإقتصادية ، وقد تم سحبها بالكامل وإثنتان بقيمة إجمالية قدرها حوالي 225 ألف دينار كويتي لإعداد دراستين جدوى إقتصادية وفنية لمشروعين في قطاع النقل تم سحبهما بالكامل ، كما تم دمجهما بالقرضين المقدمين لذات المشاريع ، والأخيرة بقيمة إجمالية قدرها 700 ألف دينار كويتي لإعداد دراسات جدوى فنية وإقتصادية لمشروع في قطاع الطاقة لم يتم السحب منها حتى تاريخه . كما يقوم الصندوق بإدارة اربعة منح مقدمة من حكومة دولة الكويت بقيمة اجمالية 17.3 مليون دينار كويتي ، سحب منها حتى تاريخ 20/03/2018 حوالي 16.8 مليون دينار كويتي ، خاصة بتمويل مساكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، وإنشاء مجمع رياضي أوليمبي ، ومشروع صندوق الحياة الكريمة ، وتمويل برنامج الإستثمار الوطني .