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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة تفتح باب «باكدجات التقاعد».. الجراح لـ الجريدة.: 30 يونيو نهاية العمل بالجواز القديم.. تأمين الكويتيين صحياً يبدأ بمستشفى جابر.. امتحان المعلمين... «تفنيش» الوافد «الضعيف» وتحويل الكويتي إلى الإدارة


28/3/2018  الآن- صحف محلية  12:05:48 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الحكومة تفتح باب ...
من النهار

 

الجريدة

الحكومة تفتح باب «باكدجات التقاعد»

 الشايع مرشحاً لرئاسة «المحاسبة»

 الجراح لـ الجريدة.: 30 يونيو نهاية العمل بالجواز القديم

 الانباء

تأمين الكويتيين صحياً يبدأ بمستشفى جابر

 «الأنباء» تكشف: الكويت لا يمكنها فرض ضرائب على تحويلات الوافدين

 الراي

7 آلاف فقط يستحقون التجنيس

 امتحان المعلمين... «تفنيش» الوافد «الضعيف» وتحويل الكويتي إلى الإدارة

 لجنة رباعية لفتح مكتب وكيل مالية «الداخلية»

 النهار

جهاز «البدون» يقاضي المسيئين لسمعة وكرامة موظفيه

 إيداع «دعم العمالة» في حسابات المستفيدين

 «نقابة الكويتية»: الرئيس التنفيذي المستقيل عيَّن قياديين برواتب خيالية

 


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