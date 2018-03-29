وزير الدخلية يقرر تشكيل لجنة لإعادة النظر في ترقيات الضباط

أصدر الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس الموافق 29/3/2018، قراراً وزارياً رقم 322 لسنة 2018 ينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة الفريق عصام سالم النهام وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، وعضوية كل من: -



1. اللواء ماجد يوسف الماجد-مدير الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية



2. العقيد خالد عبدالكريم الطريجي-مدير إدارة التخطيط والتنظيم



3. العقيد مشعل محمد التمار-مدير إدارة الفتوى والإعداد



4. العقيد مشعل محمد الخميس-مدير إدارة شؤون الضباط



وينص القرار في مادته الثانية على أن تختص اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 303/2018 بشأن ترقيات الضباط.