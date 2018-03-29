رياح نشيطة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار رعدية

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن طقس البلاد يتأثر حاليا بحالة عدم الاستقرار اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة مع رياح نشيطة مثيرة للغبار والفرصة تكون مهيأة لأمطار رعدية.

وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الرياح يتوقع أن تنشط وقد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر على أغلب المناطق مع تكاثر للسحب الممطرة وتكون رعدية أحيانا.

وأوضح أن الطقس اليوم الخميس يتوقع أن يكون حار نسبيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط تدريجيا وتتراوح سرعتها ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة لاحقا وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و 40 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج مابين 3 و 6 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا يكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و 24 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة توقع أن يكون غير مستقر وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية نشيطة السرعة تقوى أحيانا وتتراوح ما بين 25 و 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على أغلب المناطق مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و 35 درجة مئوية وحالة البحر عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وبين أن الطقس ليلا يكون غائما جزئيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و 18 درجة مئوية وحالة البحر عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وتوقع القراوي أن يتحسن الطقس نهار بعد غد السبت تدريجيا فى الأحوال الجوية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و 33 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.

وعن حالة الطقس ليل السبت توقع أن يكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و 17 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بيم 2 و 5 أقدام.