فيتنام: سجن سياسي لمدة 18 عاما لإدانته بالاختلاس

قضت محكمة في هانوي اليوم الخميس بسجن سياسي سابق لمدة 18 عاما لإدانته بالاختلاس، وذلك بعد صدور حكم بسجنه 13 عاما في يناير الماضي.

وقد تم إدانة دينه لا ثانج، الذي تم عزله من اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الحاكم، كما تم فصله من منصب كعمدة لمدينة هو شي مينه في مايو الماضي، ' بانتهاك قواعد الدولة عمدا بشأن الإدارة الاقتصادية مما تسبب في عواقب خطيرة ' بالنسبة للقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة رئاسته لشركة بيتروفيتنام للنفط.

وخلصت المحكمة إلى أن ثانج انتهك القانون عندما سمح باستثمار 20% من رأس مال الشركة في بنك اوشن المتعثر مما نجم عنه تكبد شركة بيتروفيتنام خسارة قيمتها أكثر من 800 مليون دونج فيتنامي (35 مليون دولار).

وقضى الادعاء في محكمة مدينة هانوي بسجن ستة من أعوان ثانج، لفترات تتراوح ما بين 15 شهرا مع وقف التنفيذ إلى 23 عاما، وبينهم نجوين شوان سون، الرئيس التنفيذي السابق لبنك اوشن، الذي صدر بحقه بالفعل حكم بالإعدام لدوره في قضية احتيال تشمل قروضا غير قانونية بقيمة الملايين في بنك أوشن.

ويشار إلى أن ثانج يقضى بالفعل فترة سجن لمدة 13 عاما وذلك بعد إدانته بمنح شركة بيتروفيتنام عقد بناء محطة طاقة بصورة غير قانونية بدون إجراء مناقصة.