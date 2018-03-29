أكد وضع آلية وإجراءات تنفيذيّة لضمان معالجة وعدم تكرار مثل هذه الواقعة

تباحث كل من وكيل وزارة الداخليّة بالإنابة ، ووكيل وزارة التربية ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة ،حول واقعة ثانوية جابر الأحمد، وذلك للوقوف على كافة ملابساتها، ومعرفة كافة الإجراءات التي تمت حيالها، حيث تمَّ الانتهاء إلى التأكيد من الجميع على ضرورة احترام القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، والتأكيد كذلك على وضع آلية مستقبلية وإجراءات تنفيذيّة لضمان معالجه عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلا والالتزام بالقوانين والنظم واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكوميّة كل حسب اختصاصاته، ولا سيّما إذا كان المعني بها موظفين يعملون في الدولة ويخضعون لقوانينها ولوائحها ومكلفون بالخدمة العامة.



