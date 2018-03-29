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أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير العمل الفلبيني يزور الكويت منتصف أبريل.. «التحالف»: تهريب صواريخ الحوثيين يبدأ من بيروت.. قرض إسكاني للأرملة و المطلقة مستقبلاً.. لجنة برئاسة النهام لإعادة النظر في ترقيات الضباط


29/3/2018  الآن- صحف محلية  11:57:55 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- وزير العمل الفلبيني ...
من الجريدة

 

الجريدة

«فوتسي» تنعش البورصة

 وزير العمل الفلبيني يزور الكويت منتصف أبريل

 «التحالف»: تهريب صواريخ الحوثيين يبدأ من بيروت

 الانباء

قرض إسكاني للأرملة و المطلقة مستقبلاً

 دمج «القوى العاملة» و«إعادة الهيكلة» نهاية أبريل

 الراي

لجنة برئاسة النهام لإعادة النظر في ترقيات الضباط

 هايف لتقنين إعلانات «الفاشينستات»: تروج خدمات بأسلوب يخالف القانون والآداب

 «الصحة» تُغلّظ العقوبة المهددة لسلامة المستهلكين

 


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