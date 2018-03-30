مجلس الامن يعقد جلسة طارئة حول غزة بطلب من الكويت

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة طارئة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا حسب توقيت مدينة نيويورك لمناقشة التطورات في غزة والاراضي الفلسطينية وذلك بناء على طلب من دولة الكويت.

وافاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة بمقتل 15 شخصا وإصابة 1400 برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء احتجاجات شارك فيها الآلاف على الحدود بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض.

وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بمسيرات أطلقوا عليها تظاهرات 'العودة الكبرى' تلبية لدعوة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية للمطالبة بتطبيق القرار الأممي 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة وأيضا للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.