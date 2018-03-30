تراجع مستوى التعليم على طاولة المحاسبة

طلب ديوان المحاسبة من وزارة التربية تقريرا مفصلا عن العملية التعليمية في البلاد وسبب تراجعها وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة نقاط الضعف.

وطلب الديوان في كتاب موجه لوكيل التعليم العام موافاته بنسخة من التقرير السنوي لأنشطة وزارة التربية للتعليم العام عن عامي 2016/2015 و2017/2016 وتقريرا مفصلا عن الخطط الموضوعة لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع جودة التعليم بالكويت، وتحسين مخرجات العملية التعليمية طبقا لرؤية التنمية المستدامة بالكويت 2035.

إضافة إلى تقرير مختصر عن أسباب تراجع التصنيف العالمي للقدرات التنافسية بالتعليم العام بالكويت بالمنتدى الاقتصادي العالمي الأخير 2018/2017، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة نقاط الضعف.