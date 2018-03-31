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حديقة حيوان جديدة في الكويت


تكلفتها تصل إلى 112 مليون دينار وانجازها بعد 10 سنوات

31/3/2018  الآن - الراي  12:07:25 AM
تكلفتها تصل إلى 112 مليون دينار وانجازها بعد ...
صورة أرشيفية

كشف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في رده على سؤال برلماني أن الفترة المتوقعة للانتهاء من إنشاء حديقة الحيوان الكبرى، نهاية عام 2027  تقريباً، بعد أن يتم الانتهاء من التصميم المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية والردود البيئية خلال عامين، وتحديداً في مارس 2020.

وأشار الجبري إلى أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تسلمت موقع المشروع المقدرة مساحته بمليون و400 ألف متر مربع في غرب منطقة الجهراء والدائري السادس، وبتكلفة مقدرة بـ112 مليون دينار للتصميم والإنشاء دون احتساب تكلفة الحيوانات والطيور التي سيتم عرضها في الحديقة.

وأوضح الجبري أن من أبرز العقبات التي حالت دون مباشرة تنفيذ المشروع حتى الآن تتمثل في رفض اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فكرة المشروع، وكذلك رفض وزارة المالية إدراج مبالغ مالية للمشروع في السنوات الأخيرة، كما أن من ضمن العقبات اختيار مستثمر مناسب للمشروع وفق نظام الـ»بي بي بي» لتخفيض التكلفة على ميزانية الدولة، وكذلك إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والردود البيئية للانتهاء من إعداد التصميم المبدئي، وكذلك تغطية تكاليف هذه الدراسات.‏



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