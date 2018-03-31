المنفوحي: إيرادات البلدية بلغت 50 مليون دينار

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي نجاح البلدية في استراتيجيتها الهادفة الى تحقيق الاكتفاء المالي في ميزانيتها من دون الحاجة الى تمويل من الخزينة العامة للدولة، انطلاقا من استراتيجية تعتمد على تحصيل المبالغ المستحقة من وراء الخدمات التي تقدمها البلدية في مختلف القطاعات الإعلانية والتجارية والإلكترونية فضلا عن ضبط الصرف في العقود ومنها عقود النظافة ووقف الهدر المالي في كثير من المجالات.

وقال المنفوحي ان هذا الهدف الاستراتيجي سيتحقق دون المساس بجيوب المواطنين من خلال رفع قيمة الخدمات.

وأعلن المنفوحي تحقيق زيادة بالإيرادات المالية لبلدية الكويت وتحصيل المبالغ المستحقة لها التي بلغت 50 مليون دينار.

وبين المنفوحي ان هذه الزيادة جاءت ثمرة جهود كبيرة بذلت لتعظيم الايرادات في البلدية تنفيذاً لخطة طموحة في شأن تفعيل تحصيل الرسوم المالية بأنواعها نظير ما تقدمة من خدمات بمختلف قطاعاتها.

وقال المنفوحي ان العمل بموجب الخطة الموضوعة أدى لرفع كفاءة التحصيل للأموال المستحقة وزيادة الايرادات، مؤكدا مواصلة العمل بها خلال العامين المقبلين لتحقيق الهدف الاستراتيجي لتلك الخطة وهو الوصول الى الاكتفاء المالي بعدم الحاجه للتمويل من وزارة المالية دون المساس برفع قيمة الخدمات على المواطنين.

وأضاف المنفوحي ان الايرادات زادت أكثر من الضعف في السنة المالية الحالية مقارنة بإيرادات السنة المالية 2016/ 2017 والبالغة 21 مليون دينار، بعد أن أسهم العمل بالخطة إلى رفع الايرادات خلال السنة المالية الأخيرة 2017/ 2018 بتحصيل 50 مليون دينار تقريبا.

وأوضح المنفوحي ان الخطة اشتملت على تسهيل الإجراءات في شأن إصدار الرخص إلكترونياً وتراخيص الاعلانات التجارية وإصدار رخص المحلات التجارية واستكمال توقيع عقود اعلانات الطرق مع الشركات المتخصصة في جميع المحافظات الى جانب تطوير عملية تحصيل رسوم استغلال المساحات للأنشطة التجارية ورسوم الاعلانات وصدور احكام قضائية لمصلحة البلدية، وغيرها من الإجراءات خلال الفترة الماضية جميعها ساهمت بشكل فعال برفع ايرادات البلدية وتحصيل المبالغ المستحقة، وكذلك ما اتخذ من خطوات في شأن معالجة عقود النظافه والاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة ما أدى الى انخفاض قيمة عقود النظافة من 280 مليون الى 130 مليون وهذه من ضمن عدة إجراءات قامت بها البلدية للحفاظ على المال العام.