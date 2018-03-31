وفيات اليوم السبت 31 مارس 2018

• الشيخ/ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، 74 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان اسرة آل صباح، قصر بيان، تلفون: 25398888، النساء: السرة، القصر الأبيض، الدائري الرابع، تلفون: 25318100.



• نجية إبراهيم الجاسم،ارملة/ عبدالله شاهين بو هندي، 76 عاما، (شيعت)، الرجال: جابر العلي، ق6، ش6، م6، تلفون: 55776757، النساء: العدان، ق2، ش65، م10، تلفون: 97311179.



• زهرة سيد شبر سيد عباس الموسوي، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، تلفون: 99070512-99069069، النساء: حسينية الميدان، شرق (حسينية سيد علي سابقا)، تلفون: 90997229-99716304.



• نبيل علي سلطان العنزي، 66 عاما، (شيع)، الرجال: العدان، ق3، ش 36، م36، تلفون: 65555995، النساء: العدان، ق8، ش11، م7، 65555925.



• السيد يوسف السيد هاشم السيد احمد الرفاعي، 86 عاما، (شيع)، الرجال: المنصورية، ق2، ش26، م20، تلفون: 94000066، النساء: المنصورية، ق2، ش25، م20.



• مشاري يوسف عبدالعزيز الشيحه، 41 عاما، (شيع)، الرجال: الجابرية، ق5، ش5، م16، تلفون: 97919333، النساء: الشهداء، ق3، ش304، م11، تلفون: 97777852.



• مصعب محمد ملا حسين التركيت، 57عاما، (شيع)، الرجال: الفيحاء، ق1، شارع عبدالعزيز المزيني، ديوان التركيت، تلفون: 22522755، النساء: الروضة، ق3، ش34، م32، تلفون: 22540289.



• غلوم محمد حسن بوالبنات، 95 عاما، (شيع)، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة، تلفون: 50003001، النساء: الدسمة، ديوان الزلزلة، ق2، شارع بلقيس، ج25، تلفون: 97709880.

• نوال عبدالله محمد الرويح، 66 عاما، (تشيع اليوم بعد صلاة الغد)، الرجال: الشامية، ق9، ش91، م1، ديوان الرويح، تلفون: 55503139، النساء: جابر العلي، ق2، ش28، م13، تلفون: 23834090.



• محسن عبدالرضا طاهر احمد البغلي، 30 عاما، (شيع)، الرجال: النزهة، شارع دمشق، بجانب مطافي النزهة، ديوان البغلي، تلفون: 98879298، النساء: الرميثية، ق6، شارع حراء، م B7، تلفون: 66687393.



• مونيكا انا هورتسمان، زوجة/ علي حسين الخشتي، 73 عاما، (تشيع الساعة التاسعة من صباح الغد)، الرجال: الخالدية، ق4، ش40، م3، ديوان الخشتي، تلفون: 55509957، النساء: كيفان، ق1، ش11، م21.



• زكية جابر عيسى القلاف، زوجة/ خالد ابراهيم احمد علي، 67 عاما، (تشيع الساعة التاسعة من صباح الغد)، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 99888156، النساء: جابر العلي، ق2، ش9، م30، تلفون: 99188898.



• منيرة محمد عبدالله الزعابي، ارملة/ جاسم محمد الشهاب، 75 عاما، (تشيع اليوم بعد صلاة الغد)، الرجال: النزهة، ق1، شارع الثعالبي، م7، تلفون: 99850007، النساء: الجابرية، ق10، ش14، م10، تلفون: 60075596.