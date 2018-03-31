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أبرز عناوين صحف الأحد:- مبنى الركاب الجديد... متأخر.. بوادر «أزمة طيران» بين لندن وموسكو.. البت بملفات التجنيس خلال شهرين.. سحب مزايا الجهات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية


31/3/2018  الآن- صحف محلية  11:39:30 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- مبنى الركاب الجديد... ...
من الجريدة

 

الجريدة

مبنى الركاب الجديد... متأخر

 «الإحلال» يتسبب في نقص حاد لمعلمات العلوم بمدارس البنين الابتدائية

 بوادر «أزمة طيران» بين لندن وموسكو

 الانباء

ديوان المحاسبة يطالب بتعديل الاحتياطي العام

 120 مليون دينار اعتماد إضافي لـ «التأمينات»

 الراي

البت بملفات التجنيس خلال شهرين

 سحب مزايا الجهات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية

 «الصحة» تحمّل «المالية» مسؤولية تضخم حساب العُهد للمكاتب الخارجية

 

 


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