طوابع مفقودة قيمتها مليون دينار!

كشفت مصادر مطلعة أن قيمة الطوابع البريدية المفقودة في «وزارة الخدمات» تقارب المليون دينار.

وقالت المصادر إن «اللجنة التي شكلت للجرد السنوي لعهدة الطوابع البريدية كشفت اختفاء طوابع بريدية ثمينة تقدر قيمتها بنحو مليون دينار»، مشيرة إلى ان «هذا العجز كان مستمراً منذ التحرير»، ومبدية استغرابها من «عدم اكتشاف النقص في الطوابع من أرشيف الوزارة من عشرات اللجان التي تشكل سنوياً للجرد».

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري أحالت واقعة وجود عجز في عهدة الطوابع البريدية في أرشيف الوزارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعدما أظهر التحقيق الإداري الذي أجرته الوزارة وجود شبهة جريمة اعتداء على المال العام.

وشددت المصادر على ان «الطوابع البريدية يجب ان تعاد لخزينة الوزارة لما تمثله من إرث تاريخي يصعب تعويضه».