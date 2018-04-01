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أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية البرلمانية» تضرب بالآراء الفنية عرض الحائط.. مجلس الوزراء: سد عجز الميزانية من الاحتياطي.. وفد ديبلوماسي فيلبيني في الكويت يستكمل مفاوضات اتفاقية عودة العمالة


1/4/2018  الآن- صحف محلية  11:47:58 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «المالية البرلمانية» ...
من النهار

 

الجريدة

«المالية البرلمانية» تضرب بالآراء الفنية عرض الحائط

 الغانم للمويزري: بُعدك عن الرقي أكبر مما بين رقمينا في انتخابات الرئاسة

 «دراسة استجوابَي المبارك»: إعادة النظر في البنزين وتحديد إجراءات لسحب «الجناسي»

 الانباء

مجلس الوزراء: سد عجز الميزانية من الاحتياطي

 الوزان لـ «الأنباء»: العدالة تستوجب تطبيق الضريبة على الجميع مع وقف الهدر ومحاربة الفساد

 الراي

وفد ديبلوماسي فيلبيني في الكويت يستكمل مفاوضات اتفاقية عودة العمالة

 الجراح يُنصف ضباط «الداخلية» ويرقّي 305 مقدّمين إلى عقيد

 «المالية البرلمانية» أقرّت الرسوم على تحويلات الوافدين

 النهار

«الأوقاف»: «الأعمال الممتازة» في أبريل أو مايو

 الحكومة تدرس مشروع «مدينة الكويت الطبية»

 


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