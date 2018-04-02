المطير: ماقام به شعيب المويزري دافع وطني

قال النائب محمد براك المطير 'ما قام به النائب الفاضل شعيب المويزري من عمل وجهد يشكر عليه نصرة لإخوانه المحكومين في قضية دخول المجلس يدل على الحس الوطني المنيع، والدافع الأخوي الرفيع الذي يتمتع به بوثامر فجزاه الله خيرا'

واضاف بقوله 'وفي المقابل لم نر من مرزوق ومع الأسف الشديد إلا تدليس في المعلومات، وتحريف للكلام، وثالثة الأثافي نبرة التعالي في مؤتمره الصحفي التي تدل على انتصاره لذاته لا للكويت ودفاعه عن نفسه لا عن البرلمان الكويتي، زاد طين هذا التعالي بِلَّةً بمعانٍ فاسدة للاستدلال حيث بين أن معيار القبول عند الله تعالى ومدى القرب والبعد عن الحق يكون بكثرة المؤيدين والاتباع!!! والكل يعلم أن أكثر من يتبعه الناس في الدنيا هُو الشيطان الرجيم!. فكيف يقاس القرب والبعد عن الحق بكثرة الاتباع والمؤيدين!؟. ، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ر): ( لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله ).'.