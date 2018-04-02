الحبس 10 سنوات لأعضاء شبكة النصب العقاري.. وغرامة 5 ملايين دينار

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم وأمانة سر ابراهيم الفارسي بحبس 6 متهمين 10 سنوات عن جريمة غسل أموال وسابع 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال مع الزامهم بدفع 5 ملايين دينار في قضية النصب العقاري ومشاريع وهمية .

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين وهم 7 متهمين مواطن مالك شركات عقارية ومواطنة مالكة شركة عقارية وبحريني ولبنانيين وأردني قيامهم خلال 4 سنوات إستولوا على 43 مليون دينار من أموال المستثمرين خلال النصب على المجني عليهم بوجود مشاريع وهمية في امريكا وبريطانيا ودبي ولبنان بعد حملة تسويقية موسعة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في معارض عقارية واتهموا أيضا بارتكاب جريمة غسل أموال بــ 71 مليون دينار من أموال المجني عليهم .