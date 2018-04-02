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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير بحث مع رئيس جزر القمر التعاون الثنائي والقضايا المشتركة..الحكومة تستعجل الضريبة الانتقائية.. «التشريعية» مجدداً: غير دستورية الرسوم على تحويلات الوافدين.. محاولات لعفو خاص عن جمال الكندري


2/4/2018  الآن- صحف محلية  11:50:11 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير بحث مع رئيس ...
من الانباء

 

الجريدة

الحكومة تستعجل الضريبة الانتقائية

 «البلدية» ترفض تحويل موقع منتزه أبوحليفة إلى «السكنية»

 «حقوق الإنسان»: كشف «العفو الأميري» هذا العام سيكون الأكبر

 الانباء

الأمير بحث مع رئيس جزر القمر التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

 توظيف 5500 مواطن منهم 2500 تربوي فوراً

 الراي

«التشريعية» مجدداً: غير دستورية الرسوم على تحويلات الوافدين

 محاولات لعفو خاص عن جمال الكندري

 «الدرة الغازي» عالق في عنق الزجاجة و5 حلول تضعه على... سكة الإنتاج

 النهار

تمديد صلاحية شهادات الإعاقة لخمس سنوات قريباً

 تنسيق كويتي- عراقي لمنع تسلل الإرهابيين

 


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