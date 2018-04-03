ضبط مواطن يدير جاخور لصناعة مادة الشبو في كبد

في إطار الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي لمواجهة آفة المخدرات وتعقب تجارها ومروجيها وتجفيف منابعها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات متمثلة في إدارة المكافحة المحلية من ضبط مواطن يقوم بتصنيع مادة الشبو المخدرة في منطقة كبد.

وفي التفاصيل .. كانت معلومات قد وردت إلى إدارة المكافحة المحلية من أحد المصادر تفيد بقيام مواطن بتصنيع مادة الشبو المخدرة في جاخور بمنطقة كبد وعلى الفور تم اجراء التحريات والاستدلالات التي أكدت صحة المعلومات وبعد المراقبة الدقيقة للجاخور والحصول على الاذن القانوني اللازم، تم مداهمته وضبط المواطن اثناء قيامه بتصنيع المادة المخدرة، وتم العثور بحوزته على (5) كيلو من مادة الشبو جاهزة للبيع وأيضا المواد الخاصة بتصنيعه.

واثناء التحقيق معه اعترف باستلامه للمواد السائلة الاساسية للتصنيع من سائق مركبة قادم من دولة مجاورة ولم يدلي بأي معلومات عنه .

وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه من تجار ومروجين ومعاونين العبث بأمن البلاد والعمل على ترويج المخدرات ، رغم شدة حرصهم على عدم الوقوع تحت طائلة القانون ، ومشيرة بذلك إلى أن رجال المكافحة يواصلون الليل بالنهار لمحاربة هذه الآفة المدمرة.

وتم تسجيل قضية واحالته والمضبوطات الى جهات الاختصاص.