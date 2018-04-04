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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- فقدان «نصاب اللجان» البرلمانية وجه للفساد في الكويت.. «ثلاثاء أسود» في قطارات فرنسا.. عودة الإثيوبيات.. وعمالة الهند وڤيتنام بالطريق.. الجويسر: مكافآت نهاية خدمة للمعلمين الوافدين الجدد


4/4/2018  الآن- صحف محلية  12:06:23 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- فقدان «نصاب اللجان» ...
من الجريدة

الجريدة

فقدان «نصاب اللجان» البرلمانية وجه للفساد في الكويت

 المجلس يرفض مناقشة شكوى المويزري

 «ثلاثاء أسود» في قطارات فرنسا

 الانباء

عودة الإثيوبيات.. وعمالة الهند وڤيتنام بالطريق

 

نهاية خدمة لمتقاعدي «النفط» من 2010

 

الراي

سيدة لرئاسة ديوان حقوق الإنسان

 الجويسر: مكافآت نهاية خدمة للمعلمين الوافدين الجدد

 نواب يطالبون الحكومة بإخراج «الدرة الغازي» من «عنق الزجاجة»

 النهار

390 ديناراً 990 ديناراً حداً أعلى للعمالة المنزلية

 «دوائر البلدي» و«تكويت القطاع النفطي» و«هيئة الطرق» تهدد علاقة السلطتين

 


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