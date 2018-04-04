350 طفلا فلسطينيا يقبعون حاليا في سجون إسرائيل

قالت مؤسستان فلسطينيتان، الأربعاء، إن 350 طفلاً فلسطينياً معتقلون حاليا في سجون إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 أبريل/نيسان من كل عام.

وأوضحت المؤسستان أن من بين المعتقلين الـ350 ثماني فتيات قاصرات، وستة أطفال يقبعون في مراكز إسرائيلية خاصة بالأحداث.

ولفت البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري 353 طفلا بعضهم تم إطلاق سراحه، والبعض الآخر لا يزال قيد الاعتقال.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2017 وحتّى نهاية شهر فبراير/شباط/ 2018 نحو 102 قرار بالاعتقال المنزلي بحق أطفال غالبيتهم من محافظة القدس، وحوّلت 25 طفلاً منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.

وتعرض الأطفال المعتقلون لانتهاكات منذ لحظة اعتقالهم.

وطالبت المؤسستان المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لحماية الأطفال الفلسطينيين.

ويوافق، غدا الخميس، 'يوم الطفل الفلسطيني' وهو يوم تحتفل به فلسطين بتاريخ 5 إبريل/نيسان من كل عام للتذكير بحقوق الأطفال الفلسطينيين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.