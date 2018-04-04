مجهولون اخترقوا عشرات المواقع الحكومية

تتأهب أجهزة أمن المعلومات الإلكترونية الإسرائيلية، لهجمات إلكترونية جديدة محتملة، يوم السبت المقبل، السابع من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وتعرضت عدة مواقع الكترونية إسرائيلية، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، لهجوم الكتروني أوقف ظهور صفحاتها، وأظهر بدلا منها صورة لـ'مسيرة العودة' التي ينظمها الفلسطينيون في غزة منذ الجمعة الماضي.

وذكرت الإذاعة، أن 'القراصنة'، وهم مجهولو الهوية، الذين اخترقوا أمس الثلاثاء عشرات المواقع الإسرائيلية الحكومية والمدنية، هددوا بهجوم إلكتروني جديد على نطاق واسع في السابع من الشهر الجاري احتجاجا على السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة، إن هؤلاء القراصنة أكدوا في شريط مصور، نشروه على المواقع التي تعرضت للهجوم الإلكتروني، على أن الهجوم الذي نفذ أمس جاء تضامنا مع سكان غزة، متوعدين بقطع الانترنت عن إسرائيل.

ويأتي الهجوم الإلكتروني أمس والتهديدات الجديدة اليوم بشنّ هجمات مماثلة، في ظل التوتر في قطاع غزة إثر تنظيم الفلسطينيين 'مسيرات العودة' بدءا من يوم الجمعة الماضي.

وشهد ذاك اليوم مواجهات قتل خلالها وبعدها الجيش الإسرائيلي تسعة عشر فلسطينيا وأصاب 1500 تقريبا.

ويخطط الفلسطينيون للاستمرار في فعاليات 'مسيرة العودة' لتصل إلى ذروتها في ذكرى النكبة الفلسطينية منتصف شهر مايو/أيار المقبل.