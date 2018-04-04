'الخارجية': ننسق مع 11 سفارة لجلب العمالة المنزلية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء إن (الخارجية) بدأت في التواصل مع 11 سفارة لدى البلاد بغية التنسيق معها بشأن جلب العمالة المنزلية.

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل السفارة السنغالية بعيد بلادها الوطني أن 'الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية تقود لانفراجة في أزمة العمالة المنزلية'.

وأشار إلى سعي كل أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة مشيدا بتصريح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول فتح الباب وتنويع المصادر مؤكدا أن 'العمالة الإثيوبية ستعود'.

وبشأن ما أثير أخيرا عن وجود قائمة تتعلق بحركة تنقلات لدبلوماسيي وزارة الخارجية قال الجارالله إن 'تلك القائمة عارية عن الصحة' مبينا أن 'الخارجية لم تستكمل حتى الآن قائمة التنقلات وهي بصدد اعدادها ويتوقع لها ان تصدر بنهاية الشهر الجاري'.