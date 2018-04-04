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أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير رعى الأوبريت الوطني «عجيبة هالديرة» ضمن الاحتفالات بالأعياد..«الصحة»: لا نقص في أدوية السرطان.. المبارك يتكفل بطباعة الموسوعة الإملائية للصغار.. 20 نائباً لإحياء قضية الإيداعات


4/4/2018  الآن- صحف محلية  11:51:44 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير رعى الأوبريت ...
من الجريدة

الجريدة

الأمير رعى الأوبريت الوطني «عجيبة هالديرة» ضمن الاحتفالات بالأعياد

 تطبيق «تعارض المصالح» على «الإيداعات» غير دستوري

 المبارك يتكفل بطباعة الموسوعة الإملائية للصغار

 الانباء

20 نائباً لإحياء قضية الإيداعات

 وقف النقل والندب بين الوزارات للعام السابع

 الراي

 قضية الايداعات المليونية إلى الواجهة مجدداً، من أجل كشف الحقيقة.

 «الصحة»: لا نقص في أدوية السرطان

 الكويت تشترط اختبارات نفسية للإثيوبيات قبل استقدامهن

النهار

شكوى نسائية للنائب العام ضد «خطبة الجمعة»

 «الصحة»: لا نقص في أدوية السرطان

 

 

 

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيجدد استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، للعام السابع على التوالي، والمعمول به منذ العام 2013.وبينت المصادر أن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على استمرار تطبيق قرار وقف النقل والندب بين الوزارات والجهات الحكومية الذي حقق العدالة والشفافية لجميع موظفي الدولة من دون تفضيل أو تمييز لأي موظف.ولفتت المصادر إلى أن نظام التوظيف يتيح التسجيل مجددا للمستقيلين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الجهة التي يعملون بها حاليا، فضلا عن ان ديوان الخدمة المدنية يفتح المجال حتى بعد الترشح في تغيير الجهة التي يتم الترشح إليها، بالإضافة الى وجود حرية اختيار الجهة التي يرغب الخريج في العمل بها عند بداية التسجيل في نظام التوظيف المركزي، مشيرة إلى ان قرار وقف النقل والندب عالج تماما مشاكل القطاعات الإدارية الحكومية، وخفف الضغط على مجلس الخدمة المدنية.ولفتت المصادر الى إجماع الجهات الحكومية على تأييد استمرار تطبيق العمل بقرار وقف النقل والندب بين الجهات الحكومية.وردا على سؤال حول موعد تعميم القرار، أجابت المصادر: سيعمم قرار بذلك بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية حيث ينتهي القرار الحالي في 27 مايو المقبل، لتجديد القرار حتى 27 مايو 2019.هذا، وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية يجهز تعميم الدوام الرسمي في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية استعدادا لشهر رمضان الكريم.وأوضحت أنه لا توجد نية حاليا لتغيير بداية الدوام بين الوزارات واستحداث ساعة بين بداية دوام بعض الوزارات للقضاء على الازدحام المروري.


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