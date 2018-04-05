ملزمون برصف الطرق وبناء مدرسة بعد تورطهم برشاوى بعقود حكومية

قالت هيئة لمكافحة الفساد مدعومة من الأمم المتحدة إن تسعة رجال أعمال في غواتيمالا سيرصفون طرقا ويبنون مدرسة في إطار عقوبة قضائية صدرت عليهم أمس لدفعهم رشا لنيل عقود حكومية.



ورجال الأعمال المدانون جزء من شبكة فساد كشفها العام الماضي مكتب الادعاء واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا والتي تدعمها الأمم المتحدة، وكان ذلك في أثناء وجود وزير البنية التحتية السابق أليخاندرو سينيبالدي في منصبه. ولا يزال سينيبالدي طليقا.



وأفاد بيان للجنة أمس إن رجال الأعمال التسعة سعوا للتعجيل بالإجراءات باعترافهم بدفع الرشا. وأمرت محكمة في غواتيمالا بأن يدفع كل منهم غرامة تعادل 67500 دولار.



كما سيتعين عليهم العمل معا كمجموعة لإصلاح ورصف ستة طرق على الأقل وبناء مدرسة في منطقة ريفية.