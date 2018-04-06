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أبرز عناوين صحف السبت:- «حرس إيران» يستعد للحرب.. «مسيرة العودة 2»: قتلى ومئات الجرحى وحرق آلاف الإطارات.. محمد بن سلمان: أجهضنا مشاريع إيران والمتطرفين في المنطقة.. ضريبة تحويلات الوافدين ترفع كلفة اقتراضهم إلى11 في المئة


6/4/2018  الآن- صحف محلية  11:42:43 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «حرس إيران» يستعد ...
من الجريدة

 

 

الجريدة

«حرس إيران» يستعد للحرب

 «مسيرة العودة 2»: قتلى ومئات الجرحى وحرق آلاف الإطارات

 ضغوط نيابية تجبر «الأوقاف» على إلغاء «منع» جماعة التبليغ من دخول المساجد

 الانباء

الروضان لـ «الأنباء»: خطة جديدة لجلب العمالة المنزلية

 محمد بن سلمان: أجهضنا مشاريع إيران والمتطرفين في المنطقة

 الراي

ملفّ العمالة المنزلية... الحكومة غارقة في شبر ماء

 ضريبة تحويلات الوافدين ترفع كلفة اقتراضهم إلى11 في المئة

 إدارة مساجد الفروانية تتراجع عن منع «جماعة التبليغ» من دخول المساجد

 


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