وفيات اليوم السبت 07 أبريل 2018

• مبارك سيف سعد الهدب الحسيني، 74 عاما، (شيع)، رجال: مدينة جابر الاحمد، ق1، ش110، م938، تلفون: 90029499، نساء: مدينة جابر الاحمد، ق1، ش110، م937.

• كمال عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الشومر، 56 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد) رجال: السلام، ق1، ش128، م23، تلفون: 90050078، نساء: قرطبة، ق1، ش أيوب الانصاري، م24.

• مجيده جزاع سالم، أرملة/ضحوي ونس الشمري، 59 عاما، (شيعت)، رجال: الواحة، الخيمة بقرب من بنزين الواحة، تلفون: 51535633، نساء: العيون، ق2، ش6، م44، تلفون: 50110467.

• ابراهيم حسن عبدالله القلاف، 66 عاما، (شيع)، رجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 94411711، نساء: الدعية، ق1، ش11، م2، تلفون: 97646713.

• زهراء عادل عبدالله حيدر، 18 عاما، (شيعت)، رجال: بيان، مسجد الامام الحسن، تلفون: 66511591، نساء: حسينية الائمة الاثنى عشر، بيان، مقابل مسجد الامام الحسن، ق12، تلفون: 99049566.

• سلمان طه سلمان شاهر كريدي، 23 عاما، (شيع)، رجال: العارضية الصناعية، خيمة بالقرب من مقهى الفروانية الشعبي، تلفون: 50530301، نساء: العارضية، ق10، ش5، ج1، م7، تلفون: 67000073.

• سيار محسن محمد العنزي، 79 عاما، (شيع)، رجال: المنقف، ق1، ش171، م30، تلفون: 66421555، نساء: المنقف، ق1، ش116، م18.

• فيصل محمد فهد المضحي، 63 عاما، (يشيع التاسعة من صباح الغد رجال: الرميثية، ق3، ش ناصر المبارك، ديوان المضحي، تلفون: 97588891، نساء: السالمية، ق12، ش أبو ذر الغفاري، ج7، م9، تلفون: 99838743.

• حسين هادي ابو فاس، 28 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد بمقبرة الجهراء)، سعد العبدالله، ق8، ش806، م1284، تلفون: 50451111.