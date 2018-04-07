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أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تتصدى لسياسة الرصاص الحي الإسرائيلية.. «الأبحاث الأكاديمية المشبوهة» أمام هيئة مكافحة الفساد.. الضريبة الانتقائية تلغي زيادة السجائر


7/4/2018  الآن- صحف محلية  11:38:20 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت تتصدى لسياسة ...
من الجريدة

 

الجريدة

جماعة «التبليغ» تضع العفاسي في مواجهة النواب

 الكندري يطالب بتعيين النجار رئيساً لـ«حقوق الإنسان»

 الكويت تتصدى لسياسة الرصاص الحي الإسرائيلية

 الانباء

الضريبة الانتقائية تلغي زيادة السجائر

 إجراءات نيابية ضد «الدرة»

 القبس

«الأبحاث الأكاديمية المشبوهة» أمام هيئة مكافحة الفساد

 خالد البقاعين: العدالة مطلوبة في البعثات الداخلية

 «الأشغال»: 58 مليون دينار مديونيات المقاولين

 الراي

«التبليغ والدعوة»... خروج في سبيل الله بعيداً عن السياسة

 «التربية» تحدد رسوم المدارس العربية 275 ديناراً للروضة و566 للثانوي

 تعيين فوري لحملة الدكتوراه والماجستير في الجهات الحكومية التي يختارونها

 


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