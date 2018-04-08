الكويت ستدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة

دانت دولة الكويت بشدة الهجمات البشعة بالصواريخ والبرميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية وبشكل خاص مدينة «دوما» والتي اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن دولة ‏الكويت وانطلاقا من مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وبالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس ستدعو إلى اجتماع عاجل للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واشار الى ان سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا وتسجيل حالات اختناق لمئات من المدنيين في المدينة امر يبعث على الالم والاسى ويستدعي تحركا سريعا للمجتمع الدولي للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2118.

وذكر المصدر أن دولة الكويت وهي تجدد دعوتها ‏لكافة الأطراف الى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 بالكامل وإنهاء الحصار على مناطق الغوطة الشرقية لتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لانهاء تلك الكارثة الإنسانية وفقا لإعلان «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 2254.